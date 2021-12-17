Врач рассказал о пользе кефира в борьбе с «плохим» холестерином

Кефир является крайне полезным продуктом. В нем содержится множество питательных веществ. Напиток помогает бороться с «плохим» холестерином. Таким мнением поделилась турецкий диетолог Зюлал Ялчин. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Milliyet.

Благодаря воздействию органических кислот биосинтез холестерина предотвращается. Также благодаря кефиру получится поддерживать микрофлору кишечника, так как он синтезирует множество питательных веществ.

Пить кефир можно на ежедневной основе как взрослым, так и детям. Кроме того, кефир полезен также и для пожилых людей.

Ранее нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала, что низкий гемоглобин может привести к проблемам с щитовидной железой и не только. Она пояснила, с помощью каких продуктов можно повысить уровень гемоглобина в крови. Людям с такой проблемой стоит употреблять красное мясо, субпродукты и продукты, которые содержат витамин С: бруснику, квашеную капусту, киви, брокколи.