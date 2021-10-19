Врач рассказал о пользе и вреде увлажнителя воздуха

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что неправильное использование увлажнителя воздуха может вызвать некоторые болезни. О том, какой вред несет этот прибор и какую пользу, специалист рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

Во время отопительного сезона у человека начинает страдать слизистая оболочка глаз и увядает кожа из-за пересушенного воздуха. Увлажнитель сможет решить эту проблему, но с ним надо быть аккуратным.

«Если увлажнитель вовремя не выключить, он может слишком сильно повысить влажность. В жилых помещениях живут пылевые клещи, а в воздухе летают споры плесени. Если относительная влажность повышается до 50% или выше, пылевые клещи начинают активно размножаться, а споры плесени бурно расти. От этого в воздухе жилых помещений появляется много аллергенов и обостряются аллергические заболевания. Астматикам обычно запрещают пользоваться любыми увлажнителями», — сообщил специалист.

Ультразвуковой увлажнитель может не только спровоцировать обострение бронхиальной астмы, но и стать причиной воспаления легких. Чтобы уменьшить возможный вред от такого увлажнителя, нужно соблюдать правила производителя.

Врач также отметил, что в помещении лучше всего удерживать умеренную влажность — 30-50%. В редких случаях может быть полезна и избыточная влажность, но только на короткий промежуток времени.