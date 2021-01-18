Врач рассказал о пользе и вреде прогулок в морозную погоду

По ее словам, температура воздуха до минус 15-17 градусов является хорошим условием для закаливания организма. Специалист объяснила, что контраст между теплом в квартире и уличным холодом бодрит и положительно влияет на эмоциональное состояние. При прогулках в такую погоду тренируются сосуды и носоглотка.

«Такая погодная встряска хорошо влияет на здоровый организм, не изношенный болезнями. Вирусная нагрузка уменьшается, все известные нам вирусы гриппа и бактерии в эту погоду меньше размножаются, чем в слякотную, нулевую», — подчеркнула Алексеева.

Но проводить время на открытом воздухе в такие морозы будет полезно не каждому человеку. Дело в том, что резкий переход из тепла в холод и из холода в тепло провоцирует спазм сосудов. Те, кто имеют хронические бронхолегочные и сердечно-сосудистые недуги, должны уменьшить время пребывания на улице в зимнее время.