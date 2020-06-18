Врач рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

По словам врача, массаж лица помогает в замедлении старения. Однако иногда он может быть не только малоэффективен, но и вреден. Для того, чтобы приступить к массажу, необходимо определить, по какому типу идет старение.

«Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом», — рассказал Едемский.

При морщинах и заломах делать массаж также неэффективно. Он даст лишь временный эффект. При худом лице поможет точечный массаж и фейсбилдинг. При активных движениях произойдет рассасывание подкожной жировой клетчатки, а это плохо для астеничного типа старения.