Врач рассказал о пользе фасоли и нута

Гендиректор NY Nutrition Group, автор плана здорового питания Core 3 Лиза Московиц рассказала о незаменимой пользе фасоли и нута. По словам специалиста, добавив в свой рацион питания эти продукты, можно облегчить процесс похудения. Об этом сообщил MK.RU.

Специалист объяснила, что поддерживать дефицит калорий можно с помощью продуктов, которые быстро дают ощущение сытости. Именно к таковым она и отнесла фасоль и нут.

«Бобы содержат особый тип растворимой клетчатки, которая может даже ускорить обмен веществ. Они также являются отличным источником сохраняющего мышцы растительного белка, калия, борющегося со вздутием живота, и бодрящего железа», — процитировало ИА Nation News слова Московиц.

Добавлять фасоль можно как в супы, так и в салаты, а можно есть в качестве гарнира. Специалист отметила, что именно бобовые станут эффективным шагом на пути к похудению.