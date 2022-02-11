Врач рассказал о пользе барбариса и чеснока

Здоровье человека в основном зависит от питания. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах чеснока и барбариса. Своим мнением он поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач объяснил, что эти продукты обладают противовоспалительным средством, из-за чего их можно использовать как средство профилактики развития онкологических заболеваний.

Кроме того, аналогичным эффектом обладают ферментированные овощи. С их помощью снижается вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам Гинзбурга, рацион стоит разнообразить кисломолочными продуктами, так как они способны укреплять кишечную микрофлору, передала «Политика сегодня».

«За микрофлорой надо следить и ухаживать. Для этого нужно включить в рацион не менее двух порций кисломолочных продуктов в сутки с коротким сроком годности», — рассказал специалист.