Врач рассказал о плюсах деторождения для женщины

Рождение ребенка и последующее грудное вскармливание являются не только профилактикой многих онкологических заболеваний органов женской репродуктивной сферы, но и продлевают жизнь женщины.

Об этом заявил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев, выступая в рамках Ассамблеи «Здоровая Москва». По его мнению, именно деторождение позволит снизить заболеваемость в более старшем возрасте.

«И поэтому я двумя руками хотел бы поддержать женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором. И чем раньше они сделают это, тем проще этот процесс у них пройдет», — цитирует его РИА «Новости».

После обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и внимания, которое он уделил вопросам поддержки семьи и деторождения, эксперты отметили, что его предложение давать материнский капитал за рождение первенца не сможет кардинально изменить ситуацию, но ускорит рождение детей, которые планировались.