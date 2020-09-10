Врач рассказал о первых симптомах рака кишечника

Развитие рака кишечника можно определить уже на первой стадии по характерным симптомам. К ним относятся повышенное газообразование и общий дискомфорт в животе.

«Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе», — рассказал хирург-колопроктолог Александр Малышев на своей странице в Instagram.

На первой стадии развития рака кишечника образуются полипы. Именно они вызывают дискомфорт в животе. Их можно удалить во время колоноскопии. И высока вероятность, что болезнь больше не вернется.

Для второй стадии характерны резкое снижение веса, изменение стула, выделение крови. Уже частично поражена слизистая кишечника. Более поздние стадии приводят к полному разрушении стенки органа и прорастанию опухоли в желудок или мочевой пузырь.

Нужно следить за своим здоровьем и проходить плановые обследования, чтобы не допустить развития болезни. Опухоли в кишечнике растут медленно, но все равно могут привести к серьезным последствиям для здоровья и даже к летальному исходу.