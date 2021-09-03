Врач рассказал о первых симптомах онкологии

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Павел Александров рассказал «ФедералПресс», как не пропустить первые симптомы онкологического заболевания. Своевременная диагностика может спасти жизнь.

«Стоит насторожиться, если вы заметили у себя или членов семьи изменение формы каких-то частей тела, асимметрию и разрастание тканей. Это можно заметить „на глаз“ или при прикосновениях, на ощупь. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость, апатию, отсутствие интереса к жизни, нежелание работать, общаться. Это такое состояние, когда у человека долгое время ни на что нет сил и даже отдых не помогает», — сказал врач.

Также следует обращать внимание на изменение размера и формы родинок на теле.

Кроме того, тревожным симптомом может быть месяцами непрекращающаяся боль в горле, головная боль, ничем не обусловленная ломота в костях.

Стоит обратиться к врачу если появилась кровь в стуле или моче, а также при потемнениях или покраснениях кожи.