Здоровье 26 января 2023, 14:58 Врач рассказал о первых симптомах кори Врач Андрей Поздняков: корь сопровождается температурой и насморком

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Зачастую заподозрить у себя корь с первых дней заражения практически невозможно, ведь симптомы заболевания можно спутать с ОРВИ. О том, как можно распознать корь, рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, первыми неочевидными признаками заболевания корью являются повышение температуры, насморк и конъюнктивит. Только после этих симптомов через несколько дней на теле появляется характерная сыпь.

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За это время человек, не подозревающий о вирусном заболевании, способен заразить корью и других.