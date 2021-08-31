Врач рассказал о нетипичных симптомах ковида

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала о специфических симптомах коронавируса. По ее словам, у некоторых пациентов ковид может проявляться даже в виде красных пятен на коже. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«На теле больного коронавирусом может возникнуть мелкая сыпь или крупные пятна. Возможна пигментация или сыпь на руках и ногах, в том числе между пальцами. Могут возникнуть волдыри и воспалительные узелки на коже. У большинства пациентов появляются на коже красные пятна или высыпания», — добавила врач.

Она отметила, что часто люди воспринимают эти покраснения как аллергическую реакцию. Однако это на самом деле вирусное поражение сосудов и капилляров, провоцирующее, в том числе, появление синяков и гематом. Врач уточнила, что подобная реакция на вакцину от ковида исключена, но некоторые компоненты в препарате могут вызвать небольшую аллергию.