Здоровье 16 января 2023, 02:42 Врач рассказал о необычных лечебных свойствах меда Гастроэнтеролог Манило назвала мед регулятором давления freepik

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Мед может быть очень полезным для людей, испытывающих проблемы с давлением. По мнению гастроэнтеролога Елены Манило, это лакомство является природным регулятором артериального давления и подходит как гипертоникам, так и гипотоникам. Об этом она рассказала изданию «Доктор Питер».

Медик объяснила, что в состав меда входят биологически активные вещества, полезные для сердечно-сосудистой системы. В зависимости от особенностей организма, продукт может как понижать, так и повышать давление.

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Врач предупредила, что не все приписываемые меду целебные свойства являются таковыми на самом деле. Но согласилась, что полезных свойств у него очень много.

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К примеру, доказано, что мед помогает в борьбе с кашлем. Небольшое количество этого продукта стимулирует выработку слюны, увлажняющей дыхательные пути.

Также мед является отличным источником энергии, ведь около 80% состава меда — это углеводы. Однако тут он все равно превосходит сахар, так как организм лучше усваивает именно мед.

Манило отметила, что в среднем для человека нормально употреблять три-четыре чайных ложки меда в день. Но только при условии, что он не употребляет сахар.