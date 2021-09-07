Врач рассказал о необычном способе стабилизации давления

Врач Алексей Добровольский рассказал о необычном способе снижения давления. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, отличной профилактикой, а также помощью при обострении станут кратковременные небольшие физические нагрузки.

Добровольский уточнил, что это касается здоровых людней, которые не страдают от хронической гипертонии.

«Если говорить об обычных людях, то, чтобы снизить давление, им необходимы не столько физические упражнения, сколько тренировки, причем неважно, какими они будут», — подчеркнул он.

Также врач добавил, что физические нагрузки должны быть регулярными, так как недостаток активности является фактором риска.

«Любые кратковременные физические упражнения тренируют мышцы, что в свою очередь укрепляет сосуды, их тонус, а соответственно, артериальное давление будет в норме», — пояснил он.

Также Добровольский рекомендовал следить за количеством соли в рационе и состоянием нервной системы.

«Однозначно необходимы ограничение приема в пищу большого количества соли и здоровый сон, спокойная нервная система», — заключил он.