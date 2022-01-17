Врач рассказал о необычном симптоме «омикрона» в глазах

Конъюнктивит у человека может говорить о заражении им штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявила врач-терапевт из Великобритании Нина Аслам в материале местного издания Express.

Она объяснила, что в глазах есть рецепторы, через которые вирус может проникать в организм. Они находятся в клетках сетчатки, белка глаза и век. Причем конъюнктивит может быть признаком «омикрона», даже если других симптомов коронавируса больше нет.

Конъюнктивит — это воспаление слизистой глаза, которое может быть вызвано разными раздражителями — аллергией или инфекцией, чаще вирусной, чем бактериальной, а также занесенной в глаз грязью.

Также в список симптомов штамма «омикрон» входят сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, повышение температуры, слабость и головная боль. Боль в легких при «омикроне» встречается реже, чем при других штаммах коронавируса.