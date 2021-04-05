Врач рассказал о недостатке витамина D после зимнего периода

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о недостатке в организме витамина D после зимнего периода. Дело в том, что этот витамин является «солнечным», сообщил телеканал «Звезда».

«Он вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. И за зиму его запасы умудряются истощиться. Второй источник витамина D — это морская рыба. Получается, если человек рыбу не ест, то у него дефицит витамина D к концу зимы становится весьма вероятным», — отметил специалист.

Как считает Гинзбург, лучше, когда этот витамин поступает в организм в виде биодобавок. Профилактическая доза составляет 500 международных единиц. В случае, когда уровень витамина очень низок, доза должна быть выше.

Врач пояснил, что витамин D фиксирует кальций в костях и поддерживает хорошую работу головного мозга.

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