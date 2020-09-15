Врач рассказал о недельной норме потребления яиц

По последним рекомендациям ВОЗ рекомендуется употреблять не более двух-трех яиц в неделю. В одном яйце содержится 215 миллиграмм холестерина, а суточная норма составляет 300, превышать ее не рекомендуется.

«Но в яйцах еще содержатся фосфолипиды, которые способны снижать количество холестерина в крови. Таким образом, они компенсируют излишний холестерин», — пояснила Коробкина.

По ее словам, людям, которые не имеют проблем со здоровьем, могут не ограничивать себя в холестериносодержащих продуктах, даже если утром съели одно яйцо. Врач подчеркнула, что здоровый человек может увеличить количество, рекомендованное ВОЗ.

«Я считаю, если у человека нет нарушений липидного обмена, то в принципе можно и не придерживаться правила о двух-трех яйцах в неделю. Можно увеличить их количество до четырех-пяти», — поделилась Коробкина.

Заменять куриные яйца перепелиными не стоит, так как в них содержится разное количество холестерина.