    05 июня 2020, 15:05

    Врач рассказал о нарушениях, происходящих в организме при жаре

    Артур Блянихов

    Врач Николай Косенков напомнил ИА Nation News о множестве нарушений в человеческом организме, которые происходят в жаркое время года.

    «Кроме нарушения водно-электролитного баланса, происходит и нарушение кислотно-основного равновесия в сторону защелачивания крови из-за учащения дыхания (так называемое „собачье дыхание“) и избыточного выведения углекислого газа», — обратил внимание собеседник информагентства.

    По его словам, защелачивание крови вызывает снижение АД, расширение периферических вен и спазм мозговых артерий.

    А учащение пульса, общая слабость, снижение концентрации внимания и памяти, появление тревоги, симптомы возбуждения, запоры и спазм бронхов являются ранними признаками диффузной ишемии головного мозга.

    В связи с этим специалист посоветовал принимать витамин С, поскольку он нормализует изменения кислотно-основного равновесия. Кроме того, он может, как повышать, так и понижать pH крови.

    «О более высокой потребности в воде и соли Вам подскажет Ваш организм, прислушайтесь к нему и делайте, как он просит», — уточнил Косенков.