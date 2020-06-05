Врач рассказал о нарушениях, происходящих в организме при жаре

«Кроме нарушения водно-электролитного баланса, происходит и нарушение кислотно-основного равновесия в сторону защелачивания крови из-за учащения дыхания (так называемое „собачье дыхание“) и избыточного выведения углекислого газа», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его словам, защелачивание крови вызывает снижение АД, расширение периферических вен и спазм мозговых артерий.

А учащение пульса, общая слабость, снижение концентрации внимания и памяти, появление тревоги, симптомы возбуждения, запоры и спазм бронхов являются ранними признаками диффузной ишемии головного мозга.

В связи с этим специалист посоветовал принимать витамин С, поскольку он нормализует изменения кислотно-основного равновесия. Кроме того, он может, как повышать, так и понижать pH крови.

«О более высокой потребности в воде и соли Вам подскажет Ваш организм, прислушайтесь к нему и делайте, как он просит», — уточнил Косенков.