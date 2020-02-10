Врач рассказал о методах защиты от гриппа

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем и через слизистые. Например, гриппом можно заразиться, если поздороваться с болеющим человеком, а потом потереть глаза.

«Во-первых, соблюдать обычные принципы гигиены: часто мыть руки, всегда делать это после посещения улицы и общественных мест, свести к минимуму рукопожатия и прочие физические контакты. Всех домочадцев нужно обеспечить своими полотенцами и средствами гигиены, в также не пользоваться этими средствами в общественных местах. Например, полотенцами в фитнес-клубах — так как неизвестно, как персонал их обрабатывает», — пояснил Азнаурян.

Доктор медицинских наук уточнил, что от гриппа страдают не только горло и нос, но и зрение.

«Грипп вполне способен давать осложнения на глаза, начиная с вирусного конъюнктивита, который может переходит в кератоконъюнктивит с затрагиванием роговицы. Вирусный конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное вирусной инфекцией. Иногда он начинается на одном глазу, а потом переходит на второй. Симптомы сильно зависят от возраста, степени заражения, состояния иммунитета человека. Чаще всего все начинается с рези в уголке глаза и покраснения», — заметил профессор.