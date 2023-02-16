Здоровье 16 февраля 2023, 00:08 Врач рассказал о методах, помогающих легче засыпать Невролог Вон посоветовала проветривать комнату вечером для лучшего сна

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Существуют методы, которые помогают побороть бессонницу. Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала, что можно сделать, чтобы улучшить качество сна. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, перед сном стоит проветривать комнату. Температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Не лишним будет принять ванну. А вот от кофе стоит отказаться по меньшей мере за 12 часов до отхода ко сну.

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«Только в темноте вырабатывается гормон сна — мелатонин. Максимум его приходится с 23:00 до 02:00. Мелатонин вырабатывается именно в этот промежуток времени, поэтому если поздно уснуть, человек чувствует себя разбитым», — заявила Вон.

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