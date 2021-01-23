Врач рассказал о метеочувствительности после COVID-19

У переболевших COVID-19 пациентов при резкой смене погоды могут обостряться хронические заболевания. У некоторых пациентов проявляются сердечно-сосудистые патологии, включая инфаркты и инсульты, а также заболевания легочной системы и астма.

Причину подобных явлений врач-терапевт Наталья Зубарева предлагает искать в повышенном стрессе, поскольку нервные рецепторы человека реагируют на перемены атмосферного давления. По ее словам, под сигналы этих рецепторов подстраивается весь организм и «переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса».

«Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе», — рассказала врач в беседе с радио Sputnik. Зубарева отметила, что, например, после перенесенного COVID-19 у человека ослаблена бронхо-легочная или сердечно-сосудистая система.

Контроль за уровнем стресса поможет снизить влияние резких перемен погоды на организм. Кроме того, человек улучшает иммунную систему, адаптируя организм к стрессу. Таким образом, он снижает риск заражения сезонными ОРВИ.

Врач порекомендовала принимать витамины, омега-3 кислоты, а также соблюдать меры профилактики.

Тщательная уборка и проветривание поможет снизить риск заражения коронавирусом. Чистый воздух уменьшает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, а течение респираторных заболеваний становится легче, если есть много кислорода. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что коронавирус чаще всего поражает легкие, поэтому очень важно следить за чистотой воздуха.