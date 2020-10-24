Врач рассказал о местах, где есть большая вероятность заразиться коронавирусом

В первую очередь он выделил общественный транспорт. Зайцев уточнил, что в этом плане опаснее всего частные перевозчики, так как они не всегда соблюдают меры по профилактике коронавируса. В метро и электричках принимаются все усилия для того, чтобы не распространялась инфекцию.

На втором месте по опасности магазины, считает Зайцев. Речь идет не о крупных торговых центрах с хорошей вентиляцией и запретом на вход без масок, а о небольших магазинчиках.

«Магазины с плохой вентиляцией и большим количеством людей — это плохо», — заключил врач.

На третьем месте находятся ночные клубы. Они часто располагаются в подвальных помещениях без окон, поэтому о вентиляции воздуха не может быть и речи. При этом там обычно большое скопление людей без намека на социальную дистанцию.

Четвертое место, по мнению Зайцева, у кинотеатров и театров. Там обычно рассаживают зрителей в шахматном порядке, чтобы они не находились рядом. Тем не менее люди находятся в таких помещениях длительное время.

Замыкают пятерку медицинские центры, где сдаются анализы на коронавирус. Обычно внутрь пускают людей по одному, а все остальные ждут на улице. При этом там находятся и здоровые люди, и те, кто плохо себя чувствует. В результате первые могут заразиться.