Врач рассказал о мерах профилактики коронавируса и ОРВИ

С приходом холодов люди становятся более подверженными болезням. Заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники № 1 Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Анна Галкина в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала о мерах профилактики простуд и инфекционных заболеваний.

По словам специалиста, лучшей мерой профилактики заболеваний является вакцинация. Специалист подчеркнула, что именно с помощью прививок человечеству удалось множество болезней.

«Не забывайте в общественных местах обязательно носить маски, это актуально для защиты от всех инфекций. Гигиена, частое мытье рук, проветривание помещения, зарядка, прогулки на свежем воздухе — это советы „вне времени“, которыми еще пользовались наши бабушки и прабабушки», — отметила эксперт.

Также крайне важно носить ту одежду, которая соответствует погоде. Не стоит переохлаждать свой организм. Не стоит надевать кеды в зимний период — эта обувь вряд ли сможет защитить вас от холодов. Сбалансированное питание является еще одной мерой профилактики заболеваний. Свой рацион стоит разнообразить фруктами, зеленью и овощами, а также употреблять жиры, белки и углеводы в необходимых пропорциях.