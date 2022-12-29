Здоровье 29 декабря 2022, 13:13 Врач рассказал о главным ошибках при измерении давления freepik

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Часто люди нарушают основные правила измерения и получают некорректные результаты. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По словам врача пациенты нередко зря бьют тревогу, увидев на тонометре повышенные результаты. Но причиной тому могут быть не патологии, а элементарные ошибки. Так, например, не стоит приступать к измерению давления после волнующего разговора или после физической нагрузки. И в том, и другом случае результаты могут быть завышенными.

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Чтобы наиболее точно измерить давление, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, успокоиться, расслабиться. Потом удобно сесть, расположив руку на столе или другой поверхности. При использовании электронного тонометра измерение нужно проводить три раза с небольшими перерывами и чередуя руку. Потом следует просто выбрать среднее значение: оно и будет правильным.

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Ранее сообщалось, что о высоком артериальном давлении могут сигнализировать неожиданные симптомы. Например, приливы жара к лицу или необъяснимая давящая боль в затылке. Также стоит насторожиться при частых походах в туалет.