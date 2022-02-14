Врач рассказал о главных признаках порока сердца

Наиболее распространенной причиной летального исхода во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания. При этом бывает крайне сложно выявить заболевания такого рода на ранних стадиях. Врач-кардиолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Денис Соколов в беседе с «Газетой.ru» рассказал о главных признаках порока сердца.

По словам врача, обычно болезнь формируется еще на ранних сроках развития плода — в первые три-восемь недель после зачатия. Связано это с неправильным развитием сердца и больших сосудов. Как правило, факторами развития порока сердца являются болезни матери, а также наследственная предрасположенность. Кроме того, заболевание может проявиться в первые месяцы жизни ребенка.

«Медицине известно более 35 видов врожденных патологий сердца. Чаще всего встречается врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями. Такой патологии в большей степени подвержены представительницы женского пола», — пояснил Соколов.

Специалист подчеркнул, что для профилактики заболевания необходимо ежегодно проходить медицинское обследование. Признаки вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза могут говорить как раз о наличии порока сердца.