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    13 января 2021, 14:49

    Врач рассказал о длительных последствиях коронавируса

    Дарья Морозова

    Врач из ковидного госпиталя Дмитрий Барановский рассказал о том, что после коронавируса могут сохраняться длительные последствия. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    По его словам, любая болезнь может протекать в трех формах: скрытой, острой и хронической. Последняя наступает, когда иммунитет не может справиться с инфекцией.

    Точных данных о возможности наступления хронической формы коронавируса нет. Тем не менее, существуют пациенты, которые жалуются на длительные последствия после перенесенной инфекции. Речь идет о синдроме хронической усталости, которая сопровождается нарушениями сна, болями в мышцах и упадком сил.

    «Если говорить о том, у кого наиболее высоки риски сохранения стойких нарушений здоровья после COVID-19, то прежде всего это пациенты, у которых чаще развиваются тяжелые осложнения ковида», — рассказал Барановский.

    К этой группе относятся пожилые люди, а также люди с другими хроническими заболеваниями: онкология, сахарный диабет, ожирение, нарушение работы сердца, печени или почек.