Врач рассказал о длительных последствиях коронавируса

По его словам, любая болезнь может протекать в трех формах: скрытой, острой и хронической. Последняя наступает, когда иммунитет не может справиться с инфекцией.

Точных данных о возможности наступления хронической формы коронавируса нет. Тем не менее, существуют пациенты, которые жалуются на длительные последствия после перенесенной инфекции. Речь идет о синдроме хронической усталости, которая сопровождается нарушениями сна, болями в мышцах и упадком сил.

«Если говорить о том, у кого наиболее высоки риски сохранения стойких нарушений здоровья после COVID-19, то прежде всего это пациенты, у которых чаще развиваются тяжелые осложнения ковида», — рассказал Барановский.

К этой группе относятся пожилые люди, а также люди с другими хроническими заболеваниями: онкология, сахарный диабет, ожирение, нарушение работы сердца, печени или почек.