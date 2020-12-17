Врач рассказал о диете после коронавируса

По данным «Экспресс-газеты», он рекомендовал отказаться от алкоголя и сахара хотя бы на месяц после инфекции.

«Многие считают, что от коронавируса страдают только легкие. На самом деле последствия для кишечника тоже довольно серьезные», — объяснил врач.

Также он напомнил, что во время болезни может улучшиться самочувствие, но это не повод бросать лечение. В этом случае симптомы инфекции могут вернуться и начнутся осложнения, поэтому важно пролечиться полностью.