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    17 декабря 2020, 15:00

    Врач рассказал о диете после коронавируса

    Дарья Морозова

    Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что после коронавируса нужно соблюдать различные ограничения. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    По данным «Экспресс-газеты», он рекомендовал отказаться от алкоголя и сахара хотя бы на месяц после инфекции.

    «Многие считают, что от коронавируса страдают только легкие. На самом деле последствия для кишечника тоже довольно серьезные», — объяснил врач.

    Также он напомнил, что во время болезни может улучшиться самочувствие, но это не повод бросать лечение. В этом случае симптомы инфекции могут вернуться и начнутся осложнения, поэтому важно пролечиться полностью.