Здоровье 30 июня 2023, 04:30 Врач рассказал, о чем говорит постоянное желание прилечь поспать Врач Неумолотова: постоянное желание поспать может говорить о хроническом стрессе Unsplash

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Постоянное желание прилечь поспать может указывать на появление хронического стресса. Это состояние способно вызвать множество проблем со здоровьем, предупредила главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Неумолотова. Ее слова привели «Известия».

«Длительный стресс может привести к срыву адаптационных механизмов и развитию хронических патологий: помимо заболеваний нервной системы, к гипертонии, ишемической болезни сердца, иммунодефициту», — отметила врач.

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По ее словам, о хроническом стрессе могут говорить проблемы со сном, раздражительность, замкнутость в себе. Еще признаками являются головные боли, нарушение аппетита, запоры и головокружения. Также могут появляться боли в шейно-позвоночном отделе позвоночника, расти или уменьшаться вес.

Неумолотова посоветовала при подобных симптомах сразу же обращаться за помощью к врачу. Но важно рассказать медику о недавно перенесенном стрессе, так как перечисленные недомогания могут говорить о других болезнях.