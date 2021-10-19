Врач рассказал о частых последствиях коронавируса

Неврологические осложнения — самые частые из последствий коронавируса. Переболевшие сталкиваются с нарушениями обоняния и чувствительности кожи, а также с паническими атаками, рассказал Lenta.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Кроме того, среди симптомов постковидного синдрома — частые головные боли, покалывание в конечностях, судороги мышц, отсутствие запахов и вкусов. Но панические атаки являются самым частым и самым тревожным явлением.

«Организм долгое время находится в состоянии стресса в прямом смысле слова: часть легких отключается, кислорода становится меньше. Мы не замечаем этого, пока ситуация не станет критичной, но для организма любое снижение — это паника. Мозг начинает посылать сигналы во все органы, что, разумеется, пугает и самого человека, ведь он не понимает, что происходит. Так что паническая атака здесь связана со стрессом, и даже после выздоровления эпизоды продолжаются, ведь организм истощен как физически, так и психологически. Панические атаки после ковида — следствие травмирующего фактора нехватки кислорода», — объяснил Кондрахин.