Врач рассказал о болезнях, приобретенных из-за неправильного образа жизни в жару

Он дал свои рекомендации, которые необходимо соблюдать в теплое время года, чтобы не заболеть. По его словам, не стоит пить холодную жидкость. Из-за разницы температур можно заработать ангину, трахеит или ларингит.

«Что касается большого объема количества жидкостей, то центр жажды находится у человека в ротоглотке. Если вы выпьете 10 литров воды, то не наступит чувство насыщения влагой, эта жидкость потом всосется в кровь, увеличится объем циркулирующей крови, а значит и нагрузка на сердце. Мы рекомендуем полоскать рот, а не пить воду, как это делают спортсмены. Это будет уменьшать чувство жажды при высоких температурах», — пояснил врач.

Также следует внимательнее относиться к занятию спортом, так как это нагрузка на сердце. Если выполнять физические нагрузки в жару есть шанс появления сердечно- сосудистых заболеваний.

Для того, чтобы избежать сильного потоотделения нужно носить одежду из натуральных тканей. Так как вместе с потом выходят и микроэлементы, такие как калий. Девушкам Спасский посоветовал меньше краситься в жару, так как нарушается микроциркуяция кожи.