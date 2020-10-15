Врач рассказал о болезнях кроме COVID-19, при которых возникает жар

«Это ревматического характера заболевания. Хронический тонзиллит, пиелонефрит, холецистит. Но это не значит, что у этих людей всегда повышенная температура и они всегда так живут», — уточнила медик.

По ее словам, при повышении температуры людям с такими диагнозами нужно лечить свое основное заболевание. Если человек знает, что страдает недугом, из-за которого может возникнуть жар, он может взять справку о том, что этот симптом не связан с COVID-19.