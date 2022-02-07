Врач рассказал о безопасности антидепрессантов для здоровья

Антидепрессанты не вредны для здоровья человека, поэтому не стоит бояться их принимать. Таким мнением поделился врач-психотерапевт, профессор и психиатр Алексей Бобров в беседе с NEWS.ru.

Врач подчеркнул, что эти лекарства стоит принимать по рекомендации специалиста. Если соблюдать правильную дозировку и придерживаться четкой схемы употребления, то осложнений и химических зависимостей не возникнет.

«Самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать все это в адекватных дозировках и под контролем врача», — заметил Бобров.