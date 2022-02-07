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    07 февраля 2022, 16:36

    Врач рассказал о безопасности антидепрессантов для здоровья

    Психиатр Бобров заявил, что россиянам не стоит бояться принимать антидепрессанты

    Арина Бобкова

    Антидепрессанты не вредны для здоровья человека, поэтому не стоит бояться их принимать. Таким мнением поделился врач-психотерапевт, профессор и психиатр Алексей Бобров в беседе с NEWS.ru.

    Врач подчеркнул, что эти лекарства стоит принимать по рекомендации специалиста. Если соблюдать правильную дозировку и придерживаться четкой схемы употребления, то осложнений и химических зависимостей не возникнет.

    «Самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать все это в адекватных дозировках и под контролем врача», — заметил Бобров.