Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться онкобольным

Директор Петербургского онкоцентра профессор Владимир Моисеенко рассказал газете «Петербургский дневник», что онкобольным тоже стоит вакцинироваться от COVID-19. По его словам, никаких противопоказаний для этого нет.

Врач рассказал, что по онкобольным коронавирус ударяет ничуть не меньше, чем по здоровым людям. Поэтому вакцина будет не лишней. Однако процедуру стоит разносить по времени с химиотерапией, считает специалист.

«С одной стороны, мы вакцинацией стимулируем иммунную систему, с другой — эту иммунную систему подавляем. Если прооперировали — пусть пройдет 3-4 недели, и можно вакцинироваться. Можно на любой стадии. Никаких противопоказаний на сегодняшний день нет. И переносить ее наши пациенты будут, возможно, легче. Для некоторых видов опухолей вакцинация вообще необходима», — сказал онколог.

Он также отметил, что заболевание ковидом онкобольные часто переносят легче.

«Есть интересный момент: мы с коллегами сейчас обсуждаем, что эта инфекция иногда даже легче протекает у онкобольных, чем у основной массы населения, причем особенно у тех, кто получает химиотерапию. Вероятно, потому, что у них реже бывает цитокиновый шторм, иммунитет у них подавлен химиотерапией, относительная иммуносупрессия и потому нет того взрыва, который бывает у молодых с хорошим иммунитетом», — рассказал он.