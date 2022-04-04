Врач рассказал, недостаток какого вещества может замедлить рост младенцев

Недостаток витамина C может замедлять рост новорожденных. Таким мнением поделился врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Об этом сообщила «Газета.ru».

Медик подчеркнул, что данное вещество способствует усвоению железа и синтезу коллагена. Кроме того, оно благоприятно сказывается на иммунитете. При этом в организме витамин не вырабатывается, его приходится получать извне, передал сайт kp.ru.

«Что касается эффективности витамина С, то мы не знаем до конца, можно ли с помощью него продлить жизнь или избежать онкозаболеваний… Однако доказано, что витамин С повышает иммунитет», — заметил медик.