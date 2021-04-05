Врач рассказал, насколько эффективны мобильные приложения для здорового сна

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, насколько эффективны мобильные приложения для расслабления и здорового сна, сообщил телеканал «Звезда».

«Сам факт того, что человек устанавливает такое приложение и начинает им пользоваться, заставляет его обратить внимание на свой сон, на правила здорового сна», — процитировала специалиста газета «Известия».

Полуэктов добавил, что, если человек перед сном долго смотрит на синий экран гаджета, в организме начинает подавляться выработка мелатонина или «гормона сна».