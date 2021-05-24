Врач рассказал, насколько часто нужно посещать офтальмолога

Врач-офтальмолог Мария Будзинская рассказала, насколько часто необходимо посещать офтальмолога. Она отметила, что сейчас очень распространен синдром сухого глаза, сообщил канал «Звезда».

«В зависимости от стадии этого заболевания, назначаются те или иные слезозаменяющие капли. Может быть, у кого-то есть аллергический фон, кто-то аллергик, тогда нужно покупать слезозаменяющие капли без консервантов. Они дороже, у них меньше срок хранения, но нет консервантов, поэтому нет дополнительного аллергического фона», — пояснила специалист.

Важно подбирать препарат индивидуально с лечащим врачом. Ходить к офтальмологу следует начиная со школьного возраста не менее раза в год. В настоящее время на многих предприятиях, которые оформляют своим сотрудникам страховки ДМС, отправляют к офтальмологу раз в году. После 50 лет необходимо наблюдать за внутриглазным давлением.

Будзинская напомнила, что внутри глаза болевых рецепторов нет. Зрение снижается без болевых ощущений. Из-за этого человек может не заметить понижение темновой адаптации, которое является симптомом некоторых заболеваний.