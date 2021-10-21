Врач рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы определить сахарный диабет

В последнее время все больше людей заболевают сахарным диабетом. Однако некоторые могут даже не догадываться о наличии у себя столь неприятного заболевания. Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова в беседе с «Известиями» рассказала, какие признаки отличают это заболевание.

Главным признаком сахарного диабета является полиурия — повышенное количество выделяемой мочи. При этом такой недуг возникает на постоянной основе.

Кроме того, постоянная сухость во рту и жажда также свидетельствуют о болезни. Раны, мелкие порезы и ссадины у диабетиков заживают плохо и медленно. Также может возникать постоянное ощущение усталости и онемения конечностей, передали Nation News.

«Наконец, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа», — отметила специалист.

Также выявить сахарный диабет помогает регулярная диспансеризации. Чаще всего эта болезнь развивается у людей, которые страше 50 лет.