Врач рассказал, на какие болезни может указывать постоянное чувство голода

Руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал, с какими болезнями может быть связано постоянное чувство голода. По словам специалиста, прежде всего на это указывает инсулинорезистентность и лептинорезистентность, написала «Общественная служба новостей».

«Первая причина постоянного чувства голода — инсулинорезистентность, которая может указывать на развитие сахарного диабета. Выявить ее помогут анализы на глюкозу, гликемический индекс и индекс оценки инсулинорезистентности HOMA-IR. Вторая причина — лептинорезистентность, устойчивость к действию гормона лептина, который подавляет аппетит. Для обнаружения такой проблемы нужен анализ на уровень лептина в крови», — сообщил Саванович.

Также на чрезмерный аппетит может указывать переизбыток гормонов щитовидной железы, которые контролируют скорость метаболизма. При таких подозрениях врач должен отправить пациента сдать анализы на ТТГ, гормоны Т3 и Т4.