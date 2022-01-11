Врач рассказал, на что может указывать быстрый набор веса

Сердечная недостаточность может быть крайне опасна для людей, чей возраст превышает 60 лет. Специалист французской Университетской клиники Лилля Николя Ламблен заявил, что стремительный набор веса может свидетельствовать о данном заболевании. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Le Figaro.

Как правило, набор веса может возникать из-за задержки жидкости в организме. Человек при сердечной недостаточности может прибавить в весе три килограмма за три дня. В таком случае стоит позаботиться о своем здоровье и обратиться к врачу.

«Наличие одного из этих признаков абсолютно не означает, что вы страдаете этим недугом, но чем больше у вас подобных симптомов, тем выше риск того, что у вас сердечная недостаточность», — подчеркнул он.

Другими признаками заболевания является появление отеков в нижних конечностях, таких как лодыжки и голени. Это происходит из-за того, что почки пытаются компенсировать нехватку крови с помощью реабсорбции воды и соли.