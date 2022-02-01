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    01 февраля 2022, 00:03

    Врач рассказал, можно ли полностью избавиться от алкоголизма

    Врач Куркова: нельзя победить алкоголизм на все 100%

    Дарья Бунякова

    Победить алкоголизм на все 100% нельзя, но можно перейти в состояние ремиссии. Об этом заявила заместитель главврача Городской наркологической больницы Елена Куркова.

    Врач рассказал, можно ли полностью избавиться от алкоголизма

    По словам медика, алкоголизм считается хроническим заболеванием. Любители крепко выпить могут находиться в состоянии обострения или ремиссии. Второе состоянии наступает, если алкоголик не употребляет спиртное на протяжении трех лет.

    Причем бывают случаи, когда человек срывается и снова начинает пить. Тогда заболевание начинается с той точки, на которой оно было остановлено. Как отметила Куркова, не существует лекарства, которое бы навсегда избавило алкоголика от тяги с спиртному.

    «Это долгая и сложная работа, и самая эффективная признаваемая в настоящее время в профессиональной среде методика — это комплексный подход медикаментозного лечения и реабилитации зависимых пациентов», — сказала она. Цитату привело РИА ФАН.

    Врач посоветовала пользоваться услугами государственных учреждений, в которых регламентируется оказание медицинской помощи.