Врач рассказал, можно ли полностью избавиться от алкоголизма

Победить алкоголизм на все 100% нельзя, но можно перейти в состояние ремиссии. Об этом заявила заместитель главврача Городской наркологической больницы Елена Куркова.

По словам медика, алкоголизм считается хроническим заболеванием. Любители крепко выпить могут находиться в состоянии обострения или ремиссии. Второе состоянии наступает, если алкоголик не употребляет спиртное на протяжении трех лет.

Причем бывают случаи, когда человек срывается и снова начинает пить. Тогда заболевание начинается с той точки, на которой оно было остановлено. Как отметила Куркова, не существует лекарства, которое бы навсегда избавило алкоголика от тяги с спиртному.

«Это долгая и сложная работа, и самая эффективная признаваемая в настоящее время в профессиональной среде методика — это комплексный подход медикаментозного лечения и реабилитации зависимых пациентов», — сказала она. Цитату привело РИА ФАН.

Врач посоветовала пользоваться услугами государственных учреждений, в которых регламентируется оказание медицинской помощи.