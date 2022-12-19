Здоровье 19 декабря 2022, 11:00 Врач рассказал, можно ли похудеть при тренировке одной мышцы Врач Илья Мелехин: ускорить метаболизм невозможно при тренировке одной мышцы

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У большинства офисных сотрудников отмечается огромный недостаток физической активности. Однако улучшить метаболизм и сбросить лишние килограммы, как считают ученые в США, невозможно при тренировке одной камбаловидной мышцы, рассказал спортивный врач Илья Мелехин в беседе с радиостанцией Sputnik.

Отмечается, что камбаловидная мышца тренируется благодаря поднятию и опусканию пяток. Такие упражнения можно проводить прямо за рабочим местом, соответственно, это является отличным вариантом для большинства офисных сотрудников.

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Однако, по мнению специалиста, тренировка одной мышцы не несет никакой пользы и не способна сбрасыванию избыточного веса. Можно сколько угодно поднимать и опускать пятки, однако без сбалансированного питания и регулярной физической нагрузки ускорить метаболизм никак не удастся.

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