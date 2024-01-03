Здоровье 03 января 2024, 03:15 Врач рассказал, можно ли нагревать мед Врач Золотарев: при нагревании меда теряется часть витаминов Freepik

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Мед теряет ряд полезных свойств при нагревании. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Засахарившийся мед нравится не всем, поэтому многие предпочитают нагревать лакомство, чтобы вернуть ему текучесть.

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«В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается», — объяснил врач.

Золотарев напомнил, что мед обладает сотнями полезных свойств, но при нагревании часть из них теряется.

«В меде есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании. Также в нем есть витамины, которые боятся температурной обработки», — предупредил он.

Популярное мнение о токсичности меда после нагревания не соответствует действительности. Диетолог также рекомендовал не греть лакомство в микроволновке или на водяной бане.

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