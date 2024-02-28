Здоровье 28 февраля 2024, 18:49 Врач рассказал, может ли поздняя менопауза привести к раку Гинеколог Сметник: поздняя менопауза в 1,5 раза повышает риск развития рака Freepik

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В эфире программы «Жить здорово!» ведущая и врач-терапевт Елена Малышева вместе с приглашенным в студию экспертом врачом-гинекологом Антониной Сметник рассказали о тонкостях и нюансах процесса, когда климакс надо лечить, и бывает ли он у мужчин. По словам эксперта, поздняя менопауза почти в 1,5 раза повышает риск развития рака.

По словам гинеколога, климакс — комплекс симптомов и нарушений, связанных с недостатком половых гормонов. Под этим принято считать дефицит эстрогена — полового женского гормона.

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«Климакс всегда идет рядом с процессом старения женской репродуктивной системы и истощения запаса яичников. Разумеется, он может характеризоваться самыми разными проявлениями, начиная от нарушения менструального цикла, заканчивая наступлением полноценной менопаузы, в том числе с последней менструацией в жизни», — объяснила медик.

Также Елена Малышева уточнила, что в среднем менопауза наступает примерно к 50 годам. Если у женщины после 55 лет еще есть менструация, то есть вероятность, что менопауза у нее будет поздняя. Однако в этом случае растет риск ряда заболеваний, в том числе онкологических.

Проведенные исследования показали, что менструация, которая продолжалась после 50-летия, может почти в 1,5 раза повысить риск развития рака молочных желез, рака эндометрия или рака матки. Именно поэтому женщинам, которые столкнулись с поздней менопаузой, очень важно проходить регулярный медицинский осмотр. А вот мужского климакса нет, ведь тестостерон у них есть даже в 90 лет.

«У мужчин снижение уровня тестостерона — основного мужского гормона — начинается после 30-40 лет, и оно идет планомерно. Да, у некоторых мужчин возникают определенные симптомы, связанные с дефицитом тестостерона. Но такой резкой перестройки, как у женщин, у мужчин нет», — заключила Сметник.

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