Врач рассказал, может ли повлиять на самочувствие «кукурузная Луна»
Врач-невролог Кирилл Скоробогатых рассказал, может ли повлиять полнолуние под названием «кукурузная Луна» на физическое состояние людей. Об этом сообщил «Ридус».
По данным РИА ФАН, врач утверждает, что это явление никак не связано с самочувствием. И стереотип о том, что полнолуние провоцирует головные боли — это просто миф.
«Как врач, советую вести дневник головных болей. Только так вы сможете установить причинно-следственную связь, а также понять, это разовые боли или систематическая мигрень», — заключил он.