Врач рассказал, может ли повлиять на самочувствие «кукурузная Луна»

По данным РИА ФАН, врач утверждает, что это явление никак не связано с самочувствием. И стереотип о том, что полнолуние провоцирует головные боли — это просто миф.

«Как врач, советую вести дневник головных болей. Только так вы сможете установить причинно-следственную связь, а также понять, это разовые боли или систематическая мигрень», — заключил он.