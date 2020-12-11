Врач рассказал, лечение СОVID-19 какими лекарствами опасно осложнениями
Врач одной из свердловских больниц, пожелавший остаться неназванным, рассказал, лечение COVID-19 какими препаратами грозит серьезными осложнениями. По его словам, нужно с осторожностью относиться к гормональным лекарствам, пишет сайт URA.ru.
«Гормоны исчезли из аптек. Пациенты широко назначают их себе сами или друг другу, и я с трудом представляю, кто и где будет лечить осложнения от самолечения», — заявил медик.
Он уточнил, что гормоны не являются противовирусными и жаропонижающими средствами. По словам специалиста, применение их в первые пять суток болезни ослабляет организм в борьбе с инфекцией. В итоге это может привести к сепсису. Медик предупредил, что последствия самостоятельного лечения могут быть в разы тяжелее самого коронавируса. Такая практика грозит длительными расстройствами здоровья, инвалидностью и даже смертью.
Врач посоветовал выйдя из стационара или с больничного хорошо одеваться и отказаться от чрезмерной физической активности.