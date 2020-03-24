Врач рассказал, кто в наши дни может заразиться туберкулезом

Сейчас прививку от туберкулеза делают всем детям бесплатно. Кроме тех случаев, когда родители написали письменный отказ от вакцины. Прививка уберегает человека от заболевания или заметно снижает риск осложнений. Но, несмотря на профилактику, в России до сих пор болеют туберкулезом. По официальным данным, в РФ около 150 тысяч человек с таким диагнозом. Врачи уверены: от туберкулеза никто не застрахован. В зоне риска — люди со сниженным иммунитетом.

Заместитель директора Московского центра борьбы с туберкулезом Михаил Синицын в беседе с NEWS.ru рассказал, что в промышленных российских городах, где большое число заводов, вероятность заразиться туберкулезом в разы выше. Объяснить это можно просто — плохая экология дополнительно нагружает иммунитет. А ведь именно защитные силы организма и не позволяют пропустить инфекцию внутрь.

«Даже если больной открытой формой туберкулеза зайдет в вагон метро, это не значит, что все 50 человек, которые там находятся, заболеют. Чтобы случилось заражение, нужен длительный, устойчивый, достаточно серьезный контакт. И даже если он состоялся, заболеет только один из десяти», — пояснил Михаил Синицын.

Чем слабее здоровье, тем выше риск развития туберкулеза. Чаще всего этот недуг поражает людей с пониженным иммунитетом и хроническими болезнями. Например, онкологией или различными иммунодефицитами.

«В процессе терапии туберкулезная палочка приобретает устойчивость к лекарствам. Чем мы агрессивнее пытаемся на нее воздействовать, тем она сильнее „защищается“. Поэтому самый важный — это первый курс лечения. Нужно полностью победить ее в начале терапии. Если это не удается, то заболевание вылечить труднее, и это может занять годы», — пояснил Синицын.

От правильного подбора терапии зависит эффективность первичного лечения. По словам врача, очень важно сделать тест на определение лекарственной чувствительности палочки у каждого конкретного человека. И уже потом подбирать лечение, ориентируясь на результаты теста. Нельзя использовать одни лекарства для всех пациентов.