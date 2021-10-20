Врач рассказал, кто может заработать инфаркт из-за резкой смены погоды

Смена погоды происходит из-за всплесков термоядерных реакций на Солнце. Подобные явления могут провоцировать у людей скачки настроения и даже заболевания, например, инфаркт. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, терапевт и кардиоревматолог Юрий Серебрянский в беседе с «Газетой.ru».

«У многих людей наступает депрессия или, наоборот, повышается настроение, ни с того ни с сего повышается работоспособность. У некоторых метеочувствительных даже происходят колебания уровня сахара в организме. Если есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания, то может быть и инфаркт», — подчеркнул эксперт.

По наблюдениям специалиста, из-за резких всплесков атмосферы у человека может наступить депрессия или, напротив, сильно повыситься настроение. Серебрянский подчеркнул, что подобные изменения в организме возникают из-за фотонов, которые выделяет Солнце в период повышенной активности.

«Эти вспышки вызывают резкие изменения погоды, которые в свою очередь влияют на организм, так как в нем содержится все то, что мы получаем из внешней среды — вода, соль, ионы», — пояснил эксперт.