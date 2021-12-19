Врач рассказал, кто хуже всего выздоравливает после ковида

Существенно хуже остальных выздоравливают после COVID-19 те пациенты, которые были подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Так заявил замглавврача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко.

«Это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из десяти», — рассказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

По его словам, сейчас средний возраст людей, подключенных к ЭКМО в 52-й больнице, составляет 42,5 года. При этом самому молодому из них всего 28 лет — это мужчина с тяжелым поражением легких.

А в Арзамасе 71-летний пациент умер после колоноскопии. Врачу уже вынесли приговор о двух годах условного срока и запрете работать в медицине. Но сторона защиты не согласна с таким решением и планирует обжаловать решение суда.