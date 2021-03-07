Врач рассказал, кому противопоказано жить в небоскребах

Многие любят жить на высоких этажах из-за открывающегося вида из окна. При этом для некоторых людей жизнь в небоскребах противопоказана в связи с различными заболеваниями. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Высота дома не так важна, если говорить о влиянии на сердечно-сосудистые вещи до определенного момента. Если вы живете на 30-м этаже и вдруг сломается лифт, а у вас ишемическая болезнь сердца, то ничего хорошего в этом нет», — привело слова медика радио Sputnik.

Хухрев добавил, что проблемой могут стать также лишний вес астма и заболевания опорно-двигательного. Более того, даже обычное заложенное ухо при ОРЗ может принести дискомфорт при проживании в высотном доме.

«Тридцатый этаж — это примерно 100–110 метров. Если человек туда поднимается за 10 секунд на лифте, то ему может быть достаточно больно», — предупредил врач.

При этом Хухрев отметил, что жизнь на высоком этаже подойдет аллергикам. Пыльца растений может подняться не выше 15 этажа, поэтому стареющие от аллергии люди не будут испытывать никаких проблем.