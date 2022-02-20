Врач рассказал, кому нужно пройти обследование перед вакцинацией от ковида

Людям с аутоиммунными заболеваниями стоит пройти обследование перед вакцинацией от коронавируса. Об этом заявила врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова.

«Людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющие аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья», — сказала медик Ura.ru.

Она добавила, что только после завершения обследования такие люди могут решать вопрос о прохождении вакцинации. При этом Кривцова назвала прививку от ковида обязательной и правильной.

«Но она должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации», — отметила врач-терапевт.

Вирусолог и доктор биологических наук Алексей Аграновский порекомендовал в случае каких-то сомнений посоветоваться с врачом. Если медик разрешает пройти вакцинацию, то можно отправиться на прививку. Для большей надежности можно обратиться не к одному, а к нескольким специалистам.