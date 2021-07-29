Врач рассказал, кому нужна ревакцинация против коронавируса

В июне Минздрав рекомендовал ревакцинироваться всем, кто ранее уже поставил прививку. Как рассказала агентству «Прайм» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, ревакцинация поможет организму вырабатывать антитела даже через некоторое время после прививки.

«По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка», — объясняет врач.

Медик отметила, что ревакцинация через некоторое время после первой прививки нужна всем. Это поможет усилить защиту от коронавируса и значительно уменьшить риск заболевания.

Противопоказания для ревакцинации те же, что и для самой прививки. Например, тяжелая форма аллергии, особенно если она проявилась после постановки первой вакцины. Нельзя ставить прививку в возрасте до 18 лет, не рекомендуется делать это при кормлении грудью. Повременить с повторной вакциной нужно людям, которые заболели ОРВИ или у которых обострились хронические болезни.

Ранее иммунологи выразили мнение, что в период пандемии стоит ревакцинироваться каждые полгода. Как только станет ясно, что коронавирус в мире начинает сходить на нет, прививку можно будет ставить реже. По прогнозам, в ближайшие 10 лет лучше вакцинироваться ежегодно.